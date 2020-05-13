"الموت لا يستأذن أحدا".. وفاة نجل وزير الإسكان السعودي

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وكالات- الدويني فولي

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وزير الاسكان

المهند

عبر ماجد الحقيل، وزير الإسكان ووزير الشئون البلدية والقروية السعودي المكلف عن بالغ حزنه ونعي ابنه المهند، الذي وافته المنية الثلاثاء.
وكتب الحقيل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بقلوب راضية بقضاء الله وقدره.. انتقل إلى رحمة الله ابني المهند.. أسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وانهالت التعازي على الوزير السعودي، من قبل متابعيه في المملكة العربية السعودية.

كان المهند، قد كتب تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، في شهر يناير الماضي، قال فيها: «الوصية الأولى والأخيرة.. حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات.. سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة حللوني.. فالموت لا يستأذن أحدا».

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