نوبة بكاء لمهاجم الأهلى على الهواء

13 مايو 2020 - 09:57 ص

دخل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، في نوبة بكاء شديدة عقب مشاهدة تقرير لجماهير النادي وهم يشيدون به وأدائه، ومنهم من أطلق عليه مهاجم مصر الأول.

ويخبر "مروان" الإعلامي سيف زاهر، أنه يتعرض لـ ضغوط من الصعب تحملها، قائلا: "بتصعب عليا نفسي كتير".

وأضاف مهاجم الأهلي، خلال تصريحاته تصريحات لقناة "أون تايم سبورت 1" أن التعليقات السلبية من الجماهير تحزنه كثيرًا، مشددًا على أن الجميع يتهمه بـ إضاعة الفرص.

وأشار مروان محسن إلى أن الجماهير تحمله مسئولية الهزيمة في كأس العالم في روسيا، لافتا إلى أنه كان يتمنى تقديم أداء جيد مع المنتخب وخدمة بلده، حيث قامت الجماهير بمهاجمته منذ ذلك الحين.



