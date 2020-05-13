» الشرطة الإسرائيلية تقتل طفلا فلسطينيا وتصيب 4 شبان

13 مايو 2020 - 09:48 ص

قتلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طفلا فلسطينيا وأصابت أربعة شبان، في مواجهات وقعت في مخيم الفوار في محافظة الخليل.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن "الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال"، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.



وأضافت الوزارة: "فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية".

