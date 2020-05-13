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مطار مرسى علم يستقبل 87 مصريا من العالقين بلندن

الحياة السياسية

مطار مرسى علم يستقبل 87 مصريا من العالقين من لندن
مطار مرسى علم يستقبل 87 مصريا من العالقين من لندن
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حسن حمدان

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العالقين

استقبل مطار مرسى علم، مساء أمس الثلاثاء، رحلة طيران للمصريين العائدين  من لندن  ضمن الرحلات الجوية للمصريين العائدين من الخارج.

وأكدت مصادر  أن الرحلة أقلت 87 من المصريين العالقين في لندن، طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة والطيران.

وصرح الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بئأنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص، بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما.

وأوضح أنه هذا يأتي تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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