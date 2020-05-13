الدولار يستقر أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

13 مايو 2020 - 09:33 ص

حالة من الاستقرار النسبي شهدتها أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع وجود حالة من الركود من العرض والطلب على الورقة الخضراء.

وحافظ سعر الدولار على الاستقرار أمام الجنيه المصري بالرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي، وسجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

وسجل في بنك مصر 15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بينما سجل في البنك التجاري الدولي 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان 15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.