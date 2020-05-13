» مراسل الجزيرة بإيران يهاجم الفيديو الخاص بها عن سليماني: ضعيف وسطحي

13 مايو 2020 - 08:26 ص

شن عبد القادر فايز - مدير مكتب الجزيرة بدولة إيران - هجوما شرسا على الفيديو الذي بثته منصة تابعة للقناة يمجد في قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقال "فايز" في سلسلة تغريدات: كمختص أقول هنا إن فيديو "رموز " من #الجزيرة_بودكاست حول #قاسم_سليماني لم يكن موفقا شكلا ومضمونا وتوقيتا وتناولا، وإن محتوى فيديو الترويج والحلقة مستفز للكثيرين وهذا طبيعي .. من جهة أخرى العمل لم يحصد حتى استحسان غالبية الجمهور الإيراني نفسه بشقيه الموالي والمنتقد.



وأضاف: فهؤلاء وعلى إختلاف توجهاتهم يرون أن : .. من تحدث بلسان سليماني قدم جزء غير مهم من سيرته وكأنه شخصية تاريخية، دون أي عمق أو سياق حقيقي مترابط .. و من تحدث بلسان منتقديه بدا معلقا هامشيا أكثر منه جزء من الفيديو فضلا عن محتوى نقد ضعيف جدا شكلا ومضمونا تغلب عليه السطحية.



واستدرك: العمل في الملف الإيراني صعب ومعقد وفيه استقطاب حاد جدا في مجتمعاتنا العربية يصل حد التخوين، ويتوجب على من يرغب بدخول هذه الساحة ( خارج إطار إما مع إيران بالكامل أو ضدها بالمطلق ) أن يعي ذلك وأن يكون صاحب خبرة في مجال أقل ما يقال عنه أنه لغم يمكن أن ينفجر حتى دون أن تلمسه.



