مفكر عربي يهاجم قناة الجزيرة .. وخديجة بن قنة تؤيد كلامه

13 مايو 2020 - 05:51 ص

شن المفكر العراقي لقاء مكي هجوما شرسا على قناة الجزيرة بعد نشرها تقرير يترحم على قاسم سليماني - قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني - و وصفه بالشهيد.



وقال "مكي" في تغريدته: بالنسبة لي اعتبر مواقف الناس من بودكاست الجزيرة غضبة حق. هذا الشريط مضلل وفج وتافه. ومن مرره أو أصر عليه، أساء للجمهور وللجزيرة ذاتها علم أم لم يعلم. احترم الجزيرة على مجمل مواقفها ومهنيتها. وانتقد بقوة سقطاتها وسوء تقدير بعض أفرعها. الإعلام المحترم بحاجة لمحترفين لا هواة وأميين.



الطريف في الأمر أن خديجة بن قنة - مذيعة الجزيرة - وضعت إعجابا على كلام "مكي" الذي يصف تقرير القناة بـ"التافه:.



