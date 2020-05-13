كورونا..السودان يسجل 6 وفيات و134 إصابة جديدة

سجل السودان الثلاثاء 6 وفيات و134 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



وأعلنت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه الاناضول أن العدد الكلي للاصابة بكورونا ارتفع منذ بداية الجائحة بالسودان الى 1661 حالة اصابة بالفيروس متضمنة 80 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان اطلعت عليه الاناضول أن العدد الكلي للاصابة بكورونا ارتفع منذ بداية الجائحة بالسودان الى 1661 حالة اصابة بالفيروس متضمنة 80 حالة وفاة.