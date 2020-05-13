» تهديدات تنهال على إيطالية لاعتناقها الإسلام

13 مايو 2020 - 12:40 ص

تلقت المواطنة الإيطالية "سيلفيا كونستانزو رومانو" المحررة بمساعدة الاستخبارات التركية من الخطف، الكثير من التهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب اعتناقها الإسلام مؤخرا.

وذكرت الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إيطالية، الثلاثاء، أن "رومانو" تلقت تهديدات وعبارت كراهية في تعليقات على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي منشور له على "فيسبوك"، ربط "نيكو باسو" عضو مجلس بلدية "أسولو" بمقاطعة أوريستانو الإيطالية، التهديدات باعتناق "رومانو" الدين الإسلامي، ثم عاد وحذف منشوره، بحسب وسائل الإعلام.

ولفتت الأنباء، إلى فتح مكتب المدعي العام في ميلانو تحقيقًا في خطابات الكراهية التي تصل إلى حد التهديد بالقتل.

وأشارت إلى اتخاذ شرطة ميلانو تدابير أمنية واسعة النطاق في الشارع الذي يقع فيه منزل "رومانو".

وفي 9 مايو/أيار الجاري، حررت الاستخبارات التركية، "رومانو" خلال عملية أمنية قادتها بالتعاون مع نظيرتيها الإيطالية والصومالية، بعد أن اختطفت قبل 18 شهرا في كينيا.

وتسلمت البعثة الدبلوماسية الإيطالية، مواطنتها المحررة بالعاصمة الصومالية مقديشو، السبت. ولم تذكر المصادر، معلومات عن الجهة المختطفة للمواطنة الإيطالية.



وحطت ظهر الأحد، طائرة خاصة تحمل على متنها رومانو، بمطار "شيامبينو" في العاصمة روما.