  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر03:24 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس النواب

وكيل النواب يكشف تفاصيل جديدة عن البرلمانية المصابة بكورونا

" مايك بنس" يتولي فريق السلطة بالبيت الأبيض

"بنس" يقرر التباعد الاجتماعي عن ترامب بسبب كورونا

الديهي

"الديهي" يكشف القصة الكاملة لكواليس خطة الانقلاب في قطر

الشهيد أحمد المنسي

علاقة "أمير الشهداء" إبراهيم الرفاعي بالأسطورة "المنسى"

كورونا في إيطاليا

20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

عصير برتقال

طبيب يكشف: تناول برتقالة يوميًا تقي من "كورونا"

كورونا

اقتصادي يكشف: 19 تريليون دولار خسائر جراء كورونا

سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

فيديو صادم.. سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

وأدين ماكسيم وياروسلاف كوستيوكوف

يقتلان شرطيًا ويأكلان لحمه (تفاصيل بشعة)

سد النهضة

السودان يفجر مفاجأة عن مخطط إثيوبي لسد النهضة

عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 290 ألفا

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إيطاليا.. 179 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 30 ألفا و739

#

بريطانيا أعلى وفيات كورونا في أوروبا

#

إيطاليا.. 236 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لهذا الرقم

#

كورونا.. وفيات أمريكا تتجاوز 71 ألف حالة

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، 290 ألف شخص.
وأظهرت معطيات موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، الثلاثاء، أن عدد وفيات كورونا بلغ 290 ألفا و455، في حين بلغت الإصابات 4 ملايين و310 ألفا و786.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالميا بـ 82 ألفا و555، تليها بريطانيا بـ 32 ألفا و692.
وحلت إيطاليا بالمرتبة الثالثة بـ 30 ألفا و911، تلتها إسبانيا بـ 26 ألفا و920، ثم فرنسا بـ 26 ألفا و643.
وجاءت البرازيل في المركز السادس بـ 11 ألفا و980، تبعتها بلجيكا بـ8 آلاف و761، ثم ألمانيا بـ 7 آلاف و676، وإيران بـ 6 آلاف و733، ثم هولندا بـ 5 آلاف و510. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» 12 قرارًا للحكومة السعودية برئاسة خادم الحرمين
» تهديدات تنهال على إيطالية لاعتناقها الإسلام
» عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 290 ألفا
» "أردوغان" يعيش مأزقًا حقيقيًا غير مسبوق.. ما السر!
» لبنان.. إغلاق تام 4 أيام للحد من انتشار كورونا
» التداول في أسواق البورصة فرصة كبيرة لتحسين الدخل
» هذا هو سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين
» عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير
» جمال شعبان يوضح روشتة الوقاية من أمراض القلب
» استشاري أمراض قلب يوضح أهمية وجبه الإفطار
» أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددًا بعد الهبوط التاريخي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية