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"أردوغان" يعيش مأزقًا حقيقيًا غير مسبوق.. ما السر!

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان يعيش مأزقًا حقيقيًا غير مسبوق، فهناك حالة غضب شديد من المواطنين ضد "أردوغان" ونظامه، وأذاع عدة مقاطع وتصريحات لهجوم عدد من المواطنين على أردوغان، ووصفه بأنه بلا دين وأنهم لا يجدوا ما يأكلون في بيوتهم، وأعلن بعضهم استعداده للتخلي عن جنسيته.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن أردوغان يلعب على حبلين الأول هو الدين وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله، والثاني الحديث عن الانقلاب عليه، ويشير لحزب الشعب الجمهوري ورغبته في الانقلاب عليه.
وأذاع "الديهي"، مقطع فيديو، لزعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، يسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وينصحه بعزل وزير الدفاع منعًا للانقلاب، قائلًا: "من يقوم بالانقلاب؟ يقوم به وزير الدفاع إذا كان هناك انقلاب، فلتحضر وزير دفاع جديد غير خلوصي آكار، وتمنع ذلك الانقلاب دعني أقل لك شيئًا، كلما اقترب حزب الشعب الجمهوري من السلطة، تتحدث عن حدوث انقلاب".

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