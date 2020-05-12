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"الديهي" يكشف القصة الكاملة لكواليس خطة الانقلاب في قطر

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"الديهي" يكشف القصة الكاملة لكواليس خطة الانقلاب في قطر

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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي نشأت الديهي، كواليس انقلاب قطر يوم 3 مايو 2020، موضحًا أنه لديه معلومات مؤكدة أن الانقلاب كان معد ومخطط له، والخطة وضعها الشيخ ناصر الخليفة آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق، من الأسرة الحاكمة الذي أقاله تميم بعد انتقاده قدوم الأتراك لقطر وإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، برعاية وولاية من حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن خطة الانقلاب كانت باسم "الطريق الصحيح" وقام بتنفيذها كلًا من ناصر الخليفة، والشيخ محمد الخليفة ومجموعة من ضباط المخابرات القطرية، حيث تم إعداد مجموعتين الأولى مكونة من 14 ضابطًا من الحرس الأميري والمجموعة الأخرى التي يقودها ضابط مسؤول عن حماية قصور تميم ومقرب من الشيخة موزة، ومهمتهم اعتقال تميم ووالدته، ثم استدعاء والد "تميم" لإعلان تشكيل مجلس من الأمراء لإدارة شؤون الدولة.
وأشارت مصادر إلى أن ساعة الصفر حُددت في الثالثة من فجر يوم الاثنين، حيث تحركت بالفعل المجموعة الأولى ووصلت إلى كورنيش الدوحة، مستغلة خلو الشوارع في أثناء موعد السحور، لكنها اصطدمت بقوة يقودها ضابط تركي اعتقلهم جميعًا ونقلهم إلى القاعدة العسكرية التركية.
وتابع "الديهي"، أنه جرت اشتباكات مسلحة استمرت لنحو 3 ساعات في الوكرة من الثالثة والنصف فجرًا وحتى السابعة والنصف صباحًا، مع المجموعة الثانية التي كانت مهمتها حماية أعضاء المجلس الأميري بالقرب من منازلهم، وتعرضت لطلقات نار من مجموعة من الجنود الأتراك، قتل على أثرها 3 ضباط.
وتابع، أن الخطة كانت تهدف لتقديم اعتذار للدول الأربع المقاطعة للنظام القطري، وإعادة التعاون مع الدول العربية بعد وقف التعاون مع النظامين التركي والإيراني، كذلك وقف بث قناة الجزيرة وجميع العاملين فيها ومنعهم من الظهور الإعلامي لحين إقرار خطة لتصحيح عمل القناة، ووقف جميع المؤسسات الإخوانية والتمويلية التابعة للجماعة الإرهابية، وتسليم الإخوان لبلادهم وأولها مصر، وإغلاق مكتب طالبان في الدوحة.

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