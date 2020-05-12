علاقة "أمير الشهداء" إبراهيم الرفاعي بالأسطورة "المنسى"

12 مايو 2020 - 11:40 م

كشف اللواء نبيل أبوالنجا، مؤسس فرقة الصاعة 999، ما دار فى المؤتمر الذى عقده وزير الدفاع الإسرائيلى الراحل موشيه ديان، فى منطقة الحسنة بسيناء فى 5 يونيو 1968، وحشد فيه مندوبى وكالات الأنباء العالمية، وكل شيوخ القبائل وقدم لهم إغراءات كثيرة بهدف موافقتهم على إعلان سيناء إمارة مستقلة تابعة للكيان الصهيونى.



وقال أبوالنجا، فى حواره مع الإعلامى سمير عمر، ضمن حلقة الليلة من برنامج "أهل مصر" على قناة سكاى نيوز عربية، إن سالم الهرش، شيخ مشايخ قبائل سيناء فاجأ ديان بقوله: "ليس لدينا مانع فى إعلان استقلال سيناء، لكن بشرط أن تذهب للقاء صاحب الأمر وهو الرئيس جمال عبدالناصر وتقول له عايزين نقتطع جزء من أرض مصر ونضمه لإسرائيل"، مشيرا إلى أن ذلك الموقف البطولى من أبناء سيناء كان صدمة لديان ومندوبى وكالات الأنباء، مشيرا إلى أن أبناء سيناء يقطرون وطنية وعرقا بحب مصر.



وأشار أبوالنجا، إلى أن البطل الشهيد إبراهيم الرفاعى، الملقب بأمير الشهداء، هو الذى أسس المجموعة 39 قتال أواخر عام 1968، وضم إليها النقيب محيى نوح من الكتيبة 103 التى كانت عائدة من اليمن، وهى كتيبة العقيد الشهيد أحمد المنسى، الملقب بالأسطورة، واستمرت المجموعة تمارس دورها البطولى طوال حرب الاستنزاف منذ مارس 1969 ولمدة سنة ونصف السنة، مشيدا بدور الطيار مدكور أبوالعز، الذى نفذ عدة طلعات جوية أفقد خلالها العدو الكثير من نقاطه الحصينة وصولا إلى العملية إيلات.

