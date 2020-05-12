» لبنان.. إغلاق تام 4 أيام للحد من انتشار كورونا

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اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، يوم الثلاثاء، قراراً بالإغلاق العام في لبنان لمدة 4 أيام يبدأ مساء الأربعاء وينتهي صباح يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات لمكافحة وباء كورونا، الذي ارتفعت نسبة الإصابات به بين المواطنين خلال الأيام الماضية بنسبة كبيرة.
كما قرر المجلس في جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، قبول هبة نقدية من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بقيمة توازي مليون دولار أمريكي قابل للتحويل إلى الخارج، على أن يستخدم جزء من هذه الهبة لمساعدة ونقل الطلاب اللبنانيين المتعثرين مادياً والموجودين في الخارج، لاسيما في المناطق المعزولة والذين يعانون جراء وباء كورونا.
كان الرئيس اللبناني، قد هنّأ خلال الجلسة الممرضين والممرضات بعيدهم، مشيداً بأدائهم رغم خطورة الوضع وإصابة عدد منهم بفيروس كورونا، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم لإنصافهم وتحقيق مطالبهم وحقوقهم، وداعيا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر بالترتيبات والإجراءات المتخذة لمواكبة وباء "كورونا"، لا سيما وان عدد الإصابات تطور بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية، كما طالب بتشديد الرقابة على أماكن الحجر الصحي، وبتعاون جميع المعنيين لتأمين نجاح إجراءات الوقاية المتخذة في المناطق اللبنانية كافة، متمنياً على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي، التزام كل ما هو مطلوب منهم في هذا الإطار، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال مخالفة قواعد الوقاية.

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