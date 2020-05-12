12 مايو 2020 - 11:20 م

أعرب الدكتور صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة ومستشار صندوق النقد الدولي السابق عن سعادتة البالغة بعد إستلام مصر، قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.772 مليار دولار قائلا :" تكلفة ازمة كورونا على الدولة المصرية كبيرة جدًا ".



وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية في " التاسعة"، المذاع عبر القناة الاولي المصرية ، اليوم الثلاثاء ، أن العالم اجمع قدم عرائض للحصول على حزم مساعدات من صندوق النقد الدولي ومن بينها مصر، قائلا: " مصر توجهت لصندوق النقد وهي ماشية رافعة راسها وواثقة وثابتة الخطى منتصبة الهامة ".



وأوضح "رئيس جامعة النهضة السابق ومستشار صندوق النقد الدولي السابق "، أن هناك بعض الدول وصلت لمرحلة التسول والشحاتة في طلب المساعدات مشيرا الى أنه لولا ما قمنا به من ادخار واجراءات اصلاحية وتصليحية، وإجراءات استباقية لما كنا ندري ماذا كان يحدث لنا .



وأشار "عفيفي" إلي أن طلب مصر بالحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي جاء لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة حاليًا خاصة في ظل نقص موارد النقد الأجنبي، والظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية التى يعيشها العالم اجمع بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري .



وتابع :" مصر أنهت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي نفذته مع الصندوق في نوفمبر الماضي، واستمر لمدة 3 سنوات، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتأتي عودة مصر لصندوق النقد مرة أخرى في ظل ظروف عالمية صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا".

