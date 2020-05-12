  • الأربعاء 13 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:18 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشهيد أحمد المنسي

علاقة "أمير الشهداء" إبراهيم الرفاعي بالأسطورة "المنسى"

كورونا في إيطاليا

20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

عصير برتقال

طبيب يكشف: تناول برتقالة يوميًا تقي من "كورونا"

كورونا

اقتصادي يكشف: 19 تريليون دولار خسائر جراء كورونا

سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

فيديو صادم.. سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

وأدين ماكسيم وياروسلاف كوستيوكوف

يقتلان شرطيًا ويأكلان لحمه (تفاصيل بشعة)

الجامع الأزهر

غدًا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

سد النهضة

السودان يفجر مفاجأة عن مخطط إثيوبي لسد النهضة

وزيرة الصحة

«الصحة»: 347 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

الملك سلمان

أمر ملكي بحظر التجوال الكامل في جميع مناطق السعودية

رئيس جامعة النهضة يكشف :

تكلفة ازمة كورونا على الدولة المصرية كبيرة جدًا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"كورونا" يجبر هذه الدولة على الإفراج عن 114 ألف معتقل

#

"تاج الدين": لم يثبت أي عقار لعلاج كورونا حتى الأن

#

تدريب كلاب على اكتشاف مصابين بكورونا في هذه الدولة

#

جامعة الأزهر تعتمد قرار «الأعلى للجامعات» وتلغي امتحانات النقل

أعرب الدكتور صديق عفيفي رئيس جامعة النهضة ومستشار صندوق النقد الدولي السابق عن سعادتة البالغة بعد إستلام مصر، قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.772 مليار دولار قائلا :" تكلفة ازمة كورونا على الدولة المصرية كبيرة جدًا ".
وأضاف "عفيفي"، خلال مداخلة هاتفية في " التاسعة"، المذاع عبر القناة الاولي المصرية ، اليوم الثلاثاء ، أن العالم اجمع قدم عرائض للحصول على حزم مساعدات من صندوق النقد الدولي ومن بينها مصر، قائلا: " مصر توجهت لصندوق النقد وهي ماشية رافعة راسها وواثقة وثابتة الخطى منتصبة الهامة ".
وأوضح "رئيس جامعة النهضة السابق ومستشار صندوق النقد الدولي السابق "، أن هناك بعض الدول وصلت لمرحلة التسول والشحاتة في طلب المساعدات مشيرا الى أنه لولا ما قمنا به من ادخار واجراءات اصلاحية وتصليحية، وإجراءات استباقية لما كنا ندري ماذا كان يحدث لنا .
وأشار "عفيفي" إلي أن طلب مصر بالحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي جاء لتغطية الاحتياجات التمويلية المتزايدة حاليًا خاصة في ظل نقص موارد النقد الأجنبي، والظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية التى يعيشها العالم اجمع بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري .
وتابع :" مصر أنهت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي نفذته مع الصندوق في نوفمبر الماضي، واستمر لمدة 3 سنوات، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار وتأتي عودة مصر لصندوق النقد مرة أخرى في ظل ظروف عالمية صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا".
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على تقديم مساعدة مالية طارئة لمصر قدرها نحو 2.8 مليار دولار، لتلبية احتياجات التمويل العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا في العالم وسيساعد هذا الدعم الطارئ لمصر على الحد من انخفاض الاحتياطيات الدولية وتوفير التمويل اللازم في الميزانية لتغطية الإنفاق الموجَّه والمؤقت، بهدف احتواء الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا وتخفيف حدته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» لبنان.. إغلاق تام 4 أيام للحد من انتشار كورونا
» التداول في أسواق البورصة فرصة كبيرة لتحسين الدخل
» هذا هو سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين
» عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من أحمد بدير
» جمال شعبان يوضح روشتة الوقاية من أمراض القلب
» استشاري أمراض قلب يوضح أهمية وجبه الإفطار
» أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددًا بعد الهبوط التاريخي
» بعد رئيس الوزراء.. إصابة أبرز مساعدي الرئيس الروسي بكورونا
» كورونا يفتك بالقاتل «قاطع الرؤوس» في محبسه
» تفاصيل صادمة حول قتل لاعب تركي لابنه في المستشفى
» تأجيل امتحانات الفرق النهائية بالأزهر لأجل غير مسمى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:05

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:48

  • عشاء

    20:18

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية