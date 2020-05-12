20 مليون عاطل عن العمل في أمريكا بسبب كورونا

12 مايو 2020 - 11:10 م

قال المهندس محمد الماوي، الخبير الاقتصادي، إن أزمة فيروس كورونا رفعت البطالة في أمريكا لأكثر من 20 مليون عاطل عن العمل، لافتًا إلى أن التعافي من الأزمة سيحدث مع طرح علاج في الأسواق، كما أن فيروس كورونا يؤثر على امكانية بناء مستشفيات والرعاية الصحية لأنها تحتاج امكانيات مالية لن تأتي إلا بحركة التجارة والاقتصاد.



وأوضح "الماوي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة الرقابة المالية اتخذت قرارًا عام 2013 بمنع شركات التداول في الأسواق المالية بالتداول في الأسواق والبورصات الخارجية، متابعًا: "مفيش شركة أوراق مالية بتعمل قيود بشراء أسهم في أبل أو أمازون، ولو عميل عايز يستثمر في الخارج عن طريق الشركة بقوله مفيش امكانية بيروح يسحب جزء من استثمارته في البورصة ويوجها لشركة تانية".



وأكد أن شركات التداول في الأسواق المالية تدخل عملة نقدية صعبة للدولة، لكن يجب النظر إليها بشكل أكثر شمولية وانفتاح الشركات المصرية على كل الأسواق العالمية، لأنه أصبح من الصعب طلب شركات وعملاء من شركات أخرى لكي تستثمر في البورصة.

