» هذا هو سر الأعمار الطويلة لقدماء المصريين

12 مايو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن القدماء المصريين كانت خبرتهم كبيرة في الوقاية من القلب، ولذلك كانوا يعيشون أعمارا أطول.



وأضاف «شعبان»، خلال برنامج «ربي زدني علما»، على قناة صدى البلد، أن القدماء المصريين كانوا لا يملكون سيارات ولهذا كانوا يمشون كثيرًا والمشي له فوائد عديدة منها على القلب.



وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الكسل يعني قلب هابط، محذرا من الكرش والسمنة لأنهما يزيدان من تراجع القوة الجنسية، ويعملان على ارتفاع الضغط والدهون الثلاثية ويزيد من أمراض القلب.

