فيديو صادم.. سجناء يتعمدون إصابة أنفسهم بكورونا

أ ظهر مقطع فيديو، نزلاء سجن في ولاية كاليفورنيا، وهم يتسابقون للحصول على فيروس كورونا المستجد، آملين أن يحصلوا على عفو ويتم إخراجهم من السجن.





وفي مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، يمكن رؤية نزلاء سجن مقاطعة "نورث" في "كاستيك" وهم يمررون قناعًا مهترئًا بينهم، ورفعه إلى وجوههم، بحسب أليكس فيلانويفا، عمدة مقاطعة لوس أنجلوس.









وقال فيلانويفا، إن مجموعة أخرى تضم نحو 20 سجينًا يمكن رؤيتهم وهي يتشاركون الأكواب والزجاجات على الرغم من أنهم عادة ما يتناولون مشروباتهم الخاصة.









وأشار إلى أنهم قاموا أيضًا بقطع الماء الساخن قبل أن ترتفع درجة حرارة، على أمل أن تبدو حمى.









وأشار فيلانويفا إلى أنه تم العثور على اللقطات "المقلقة للغاية" بعد أن حقق ضباطه في سبب ارتفاع "ملحوظ للغاية" في الإصابات في السجن في أواخر أبريل.









وقال مأمور الشرطة: "كنتيجة مباشرة للسلوك الذي ظهر في الفيديو، تبين أن 21 رجلاً أثبتت إصابتهم بـ (كوفيد – 19) في غضون أسبوع".









وأضاف أن النزلاء أوضحوا "نواياهم" لأنهم لا يتشاركون المشروبات عادة ولديهم "مساحة كبيرة يمكنهم من خلالها ملاحظة البعد الجسدي".









وتابع: "من المحزن أن يعتقد شخص أنه سينجو من خلال تعريض نفسه عمدًا للمرض. لقد أدانهم سلوكهم. حسنا، هناك سبب لماذا هؤلاء الناس وراء القضبان في البداية، لأنهم ينتهكون قواعد المجتمع".







