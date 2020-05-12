شديد الحرارة.. تفاصيل طقس الأربعاء

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أحمد سالم

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ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

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الأرصاد: سقوط أمطار غدًا على عدة مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غد الأربعاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري مع شبورة صباحًا ورياح نشطة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية وشبورة صباحاً ورياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد.

والطقس ليلاً، يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، بارد على السواحل الشمالية، لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وهناك أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد.

كما يشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا:

القاهرة «37– 20»

الإسكندرية «29– 18»

قنا «39- 20»

الأقصر «40 – 21»

أسوان «40 – 22»


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