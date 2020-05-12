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الفنانة بسمة تصدم رامز بجملة قاسية قبل ظهوره

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الفنانة بسمة

حلت الفنانة بسمة، ضيفة على الحلقة التاسعة عشر، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".

وفي الفقرة الأولى من الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي بسمة في 3 صور لنجوم وهم السيناريست تامر حبيب، والصورة الثانية كانت للفنانة نيللي كريم، والثالثة كانت لرامز جلال والذي قالت عنه "بحبه على المستوى الشخصي.. لكن مبحبش اللي بيعمله في الناس"، ذلك قبل ظهوره بشخصيته الحقيقية.

وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا ومنة عرفة.


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