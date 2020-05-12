» أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددًا بعد الهبوط التاريخي

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أسعار النفط

الهبوط التاريخي

كشفت مصادر في "أوبك+" لـ"روسيا اليوم"، عن صعود أسعار النفط عالميًا اليوم الثلاثاء، خاصة بعد تخطط دول المجموعة لمواصلة تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد يونيو 2020.

وأوضحت الوكالة أنه بحلول الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 8.12% إلى 26.10 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.4% إلى 30.34 دولار للبرميل، وفقا لموقع "بلومبرغ".

وبموجب الاتفاق، الذي أبرمته دول المجموعة في 12 أبريل الماضي، يتوجب خفض الإنتاج شهري مايو ويونيو من العام الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، وهو خفض قياسي.

على أن تقوم هذه الدول بوقف تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي بعد يونيو الماضي.


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