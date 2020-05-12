"ساويرس" و"رمضان" يتبرعان و"الصحة" تعلن المبلغ

12 مايو 2020 - 07:59 م

تبرعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنان محمد رمضان ، لوزارة الصحة والسكان من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المبلغ الذي تبرعا به كل منهما، موجة الشكر لهما على تبرعهما.

ونشرت وزارة الصحة رسالة شكر من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز أزمة وباء كورونا.

ورافقت تلك الرسالة بالمبلغ قيمة تبرع المهندس نجيب ساويرس لوزراة الصحة والسكان ويبلغ مليون و254 ألفا.

كما نشرت شكرًا ـ "محمد رمضان"، وأرفقت الوزارة رسالة الشكر، مع صورة بالمبلغ الذي تبرع به الفنان محمد رمضان لوزراة الصحة والذي بلغ 300 ألف جنيه مصري وهو مبلغ يخصص للمستلزمات الوقائية.

وكان الفنان محمد صبحي أعلن تبرعه أيضًا لوزارة الصحة وكذلك الفنانة ريهام حجاج وشركة فودافون.

