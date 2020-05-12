تفاصيل.. مصر تتخطى عتبة العشرة آلاف إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل إجمالي المتضررين من لفيروس منذ دخوله مصر، إلى 10093 حالة.

كما أعلنت الوزارة اليوم، خلال بيانها عن تسجيل إحدى عشر حالة وفاة بالفيروس الذي اجتاح العالم، ليصل إجمالي حالات الوفاة في مصر 544 حالة وفاة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيًا.