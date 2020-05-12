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«أيامًا معدودات»: رمضان أكبر مدرسة نتعلم منها العبر والقيم

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فتحي مجدي

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- الالتزام بالضمير في جميع أعمالنا ينجينا من الشرور والآثام 
- إذا وجد الضمير المرتبط بعبادة الصيام في كل أعمالنا ومعاملاتنا صلحت حياتنا ومجتمعاتن
قال الدكتورمحمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر، إن شهر رمضان هو شهر الخير، شهر مليئ بالدروس والعبر والقيم التي تؤكد لنا أن هذا الشهر يعد أكبر مدرسة تعلم وتربي وتوجه في الفكر والقلب والمشاعر والأحاسيس لدى الإنسان في هذا الشهر الكريم.

وأوضح الهواري، خلال الرسالة الخامسة عشر من حملة "أيامًا معدودات"، أن أهم الدروس المستفادة من شهر رمضان أنه بربي فينا الضمير، ويربي فينا أن الإنسان يراقب الله في كل أقواله وأفعاله لأن الله مطلع عليه فيستحي أن يعصيه، وهذا المعنى هو المطلوب تحقيقه في جميع امور حياتنا، مضيفا إذا وجد الضمير المرتبط بعبادة الصيام في كل أعمالنا ومعاملاتنا؛ صلحت حياتنا ومجتمعاتنا.

وأشار الهواري إلى أهمية الضمير في حياتنا، مستشهدا بقصة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع الراعي، التي قابل فيها رجل يرعى الأغنام فقال له سيدنا عبد الله: أعطني شاه آكلها، فرفض الراعي وقاله له لست ربها، فقال له سيدنا عبد الله:وماذا يقول ربها إن قولت عدا الذئب على واحدة فأكلها، فانطلق الراعي وهو يقول "أين الله أين الله"، فكان جزاء هذا الراعي أن سيدنا عبد الله إبن عمر اشترى هذا العبد وأعتق رقبته، واشتري قطيع الغنم وأهداه لهذا الراعي مقابل ضميره الحي وأمانته.
 
وأكد الهواري أن هذه القصة تؤكد لنا أن الضمير منجي للإنسان، وهذا لمفهوم هو ما نريد تحقيقه من عبادة الصيام لينجينا من الشرور والآثام، موضحا أن الإنسان إذا كان ليه ضمير صلح عمله، وإذا خلى من الضمير فسد عمله وهلك.

ويذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.


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