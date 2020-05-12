الرقابة الإدارية توقع بمسؤولين في الإسكان والضرائب

12 مايو 2020 - 06:03 م

ألقت الرقابة الإدارية القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للاستيك.

وكشفت الحريات عن أن مبلغ الرشوة جاء مقابل إخلال المتهم بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المصنع بمبلغ 750 ألف جنيه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق.

‏كما ألقت الرقابة الإدارية القبض على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم بعض المشروعات من مديرية الإسكان.

وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها بحوالى 250 ألف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد. وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها.

‏وفي إطار استمرار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال الرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات فقد تم ضبط عدد 17571 كمامة و2750 قفازا طبيا، و203884 سرنجة مجهولى المصدر، بالإضافة إلى 8632 لتر من مادتى الكُحل والكلور، و1412 كيلو من مادتى الفزلين والجلسرين، و500 عبوة من الجيل، 2793 قرص أدوية مخدرة.

كما تم ضبط حوالى 8 أطنان أغذية منتهية الصلاحية، وعدة ورش لتصنيع الأغذية الفاسدة مجهولة المصدر، والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وذلك بمحافظات ‏كل من (الغربية والمنوفيهة وأسيوط والشرقية والدقهلية).

واتُخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطة وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنهم.