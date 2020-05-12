فيديو صادم.. ميت يلوح بيده من داخل تابوت

12 مايو 2020 - 06:02 م

أثار مقطع فيديو أثناء دفن جثة في مدينة "مانادو" في إندونيسيا قبل أيام، مخاوف من أن يكون "الميت" قد دفن حيًا، بعد أن ظهر وهو يحرك يده داخل التابوت.





ويُظهر الفيديو، عملية الدفن التي تمت في 5 مايو، حيث يظهر الحزن على أسرة الميت، بينما يردد الكاهن على أسماعهم طقوس الدفن.





وفي الفيديو، سمع الكاهن يقول: "قال الله في سفر يوحنا. أنا القيامة والحياة. كل من يؤمن بي سيعيش على الرغم من أنه ميت". وبعد لحظات، تقترب الكاميرا من التابوتحيث ، يظهر ما يبدو أنها يد تتحرك تحت لوحة زجاج النعش، بينما تلمس غطاء التابوت.





غير أن أحدًا من الحاضرين يلاحظ الأمر في ذلك الوقت، قبل أن ينتهوا من مراسم الدفن.





بينما أثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله، تكهنات بأن "الميت" لا زال حيًا، وكتب أحدهم: "ربما كان لا يزال على قيد الحياة ويحاول حفر طريقه للخروج". بينما علق آخر: "ربما هو فأر"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وعلى الرغم من الادعاءات الخارقة للطبيعة، يقول العلماء إن الجثة كانت تتحرك على الأرجح، حيث يتصلب الجسم المصنف في المرحلة الثالثة من الموت.





وكشفت دراسة نشها موقع "ميديكال نيوز توداي" في عام 2019 أن الأجسام البشرية قادرة على التحرك بمفردها بعد الموت.



