الرئيس يوجه بهدم استاد بورسعيد وإقامة آخر جديد

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كواليس اجتماع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، معه في الأيام الماضية.

وأكد "صبحي" في تصريحات إذاعية ببرنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، عبر أثير "أون تايم سبورتس": "رئيس الجمهورية، وافق على تغيير الهيئة الاقتصادية باستاد القاهرة، بشكل خدمي واقتصادي، ليكون أكثر تفاعلا مع المجتمع، ويدار بشكل اقتصادي واستثماري".

وأضاف: "رئيس الجمهورية، طلب عمل مراكز متخصصة داخل ستاد القاهرة، للصرف على المنشآت الموجودة بداخله".

وأضاف: "سيجري تطوير المساحات الخالية غير المستغلة لاستثمارها كهيئة اقتصادية ومجتمعية".

وأكمل: "ستاد بورسعيد يوجد حوله نادي بورسعيد، ومركز شباب الاستاد، ورئيس الجمهورية طلب بتطوير تلك المنطقة بأكملها".

وأضاف: "الرئيس طلب إقامة ستاد على أفضل مستوى وحمامات سباحة، وإقامة مدينة رياضية".

واختتم أشرف صبحي، قائلاً: "سيجري هدم ستاد بورسعيد الحالي، لأنه آيل للسقوط، وسيجري بناء ستاد جديد بدلا منه، على أفضل مستوى".