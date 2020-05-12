» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم

12 مايو 2020 - 05:01 م

قال خبراء طبيون، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) لا يهاجم الرئتين فحسب، بل يهاجم الجسم كله بما في ذلك الدماغ والكليتين والقلب والأعصاب.





في الوقت الذي سجلت فيه مستشفيات نيويورك هذا الأسبوع، وفاة ثلاثة أطفال وإصابة 73 آخرين بمرض التهابي مرتبط بالفيروس.





يتسبب المرض، المتلازمة الالتهابية متعددة الأنظمة لدى الأطفال، في ظهور أعراض مشابهة لما يعرف بـ "مرض كاواساكي".





والضحايا الثلاثة اثنان منهم في المدرسة الابتدائية، والثالث مراهق. وقال مفوض الصحة في نيويورك الدكتور هوارد زوكر، إنهم من مقاطعات مختلفة وليس لديهم أمراض سابقة.





وفي دراسة حديثة، كشف باحثون أن المرض يؤثر على الجسم بأكمله وليس فقط على الرئتين كما كان يعتقد في البداية.





تشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة، والطفح الجلدي، وآلام شديدة في البطن.





ولوحظ أيضًا أن الفيروس يمكن أن يسبب التهاب الملتحمة لدى بعض المرضى، وفقًا لتقارير صحيفة "نيويورك بوست".





وكشفت دراسة أجريت في "هوبي" وسط الصين، أن ثلث 38 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي في المستشفى أصيبوا بالتهاب الملتحمة.





كما أن المرض يؤثر أيضًا على الدماغ ويؤدي إلى أعراض عصبية مثل الدوخة والصداع وضعف الوعي.





وفي دراسة نشرها أطباء صينيون في أبريل، تم الكشف عن أن المرضى المصابين بالفيروس يمكن أن يواجهوا أيضًا مشكلات خطيرة، مثل النوبات والسكتات الدماغية.





والحالة الأخرى التي يمكن أن يسببها الفيروس هي "فقر الدم" - فقدان حاستي التذوق والشم.





إذ كشف تطبيق تتبع الأعراض أن 60 في المائة من المرضى أبلغوا عن فقدانهم حاستي التذوق والرائحة.





وقال طبيب لأمراض الكلى لصحيفة "واشنطن بوست"، إن ما يقرب من نصف المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب الفيروس القاتل لديهم دم أو بروتين في البول، مما يشير إلى تلف مبكر في الكلى.





واحتاج ما يتراوح ما بين 14 إلى 30 في المائة من المرضى إلى غسيل الكلى، في نيويورك ووهان.



