» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته

12 مايو 2020 - 04:50 م

عثرت قوات أمنية على مقاول مذبوحًا وغارقًا في دمائه داخل سيارته، على طريق الروبيكي دائرة قسم شرطة مدينة بدر.

بداية اكتشاف الجريمة عندما كانت قوة أمنية تتفقد الحالة الأمنية بطريق الروبيكى بمدينة بدر ، حيث ارتابوا فى سيارة ملاكى كانت متوقفة على جانب الطريق ، وبالاقتراب منها وفتحها عثروا على شخص مذبوح وغارق فى دمائه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها، حيث أشارت المعلومات الأولية بعد تفتيش السيارة عثر على متعلقات المجنى عليه وحافظة نقوده ووجود بعض المستندات ، مما يشير الى ان المتهم قتل المقاول بسبب خلافات بينهما بدافع الانتقام وليس السرقة.

فريق البحث الجنائى بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن العام يعكفون على فحص علاقات القتيل الذى ينحدر من محافظة أسيوط، وكذا فحص هاتفه المحمول، للتوصل إلى الجاني.