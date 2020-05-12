» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

12 مايو 2020 - 04:28 م

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس بالكليات عبر شبكة الفيديو كونفرانس بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ،

ونقل القائد العام تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة ، كما أكد الفريق أول محمد زكى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه، مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار علي تحدى الصعاب .

وأدار القائد العام حوار مع الطلبه وأعضاء هيئه التدريس استمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى ، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها علي أمن مصر القومى .

وأشار القائد العام إلى أن القوات المسلحة تقوم بتنفيذ مهامها على الوجه الأكمل لحماية الوطن وصون مقدساته وتأمين حدوده على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

وأكد وزير الدفاع على استمرار العمل المتواصل على مدار اليوم لإنجاز المشروعات القومية الكبرى التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان من خلال إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية بكافة مواقع العمل .