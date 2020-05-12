  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:55 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر

"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

منظمة الصحة العالمية

«علاج أثبت نجاحًا».. الصحة العالمية تزف بشرى للعالم

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

ماسبيرو

"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: التواضع ليس مذلة ولا مهانة

الصحة السعودية- كورونا

تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

الاهلى

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة

آخر الأخبار

مشاهد «العري» على «BBC»
مشاهد «العري» على «BBC»
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد القبض عليها

#

البحوث الفلكية تعلق على تعرض الأرض لإشاعة كونية

#

خالد النبوي يكشف كواليس مثيرة من "ممالك النار"

أصابت حلقة الأمس من مسلسل "أشخاص عاديون" الذي يعرضه تليفزيون (BBC) مشاهديها بحالة من الصدمة، نظرًا للجرأة غير العادية، والعري غير المألوف في العمل الدرامي الذي يذاع أسبوعيًا.
 
ووصفت صحيفة "ديلي ستار"، المشاهد الصارخة التي تضمنتها الحلقة بأنها غير مسبوقة. واعتبرت أن المسلسل المقتبس من رواية الكاتب الأيرلندي سالي روني، هو "العرض الأكثر جاذبية" على قناة (BBC) ، حيث تضمن 41 دقيقة من المشاهد الجنسية الصريحة على مدى 12 حلقة فقط.

ودارات الحلقة حول العلاقة بين الحبيبين (بول ميسكال) وماريان (ديزي إدجار جونز) في دبلن بعد انتقالهما إلى الجامعة، حيث تطلب الأخيرة من حبيبها في حالة سكر أن ينام معها لكنه يرفضها ويقودها إلى المنزل.

لكنهما ينامان في نهاية المطاف فيما سيصبح أطول مشهد جنسي على الإطلاق عبر شبكة RTE الأيرلندية عندما يتم بثه الأسبوع المقبل.

وتظهر "ماريان" وهي تلتقط صورة شخصية عارية لحبيبها في وقت لاحق من الحلقة.

وأثار المشهدان سيلًا من التعليقات على موقع "تويتر"، حيث صدم المشاهدون بسبب الصراحة غير المعهودة في الدراما التليفزيونية.

وكتب أحدهم: "أعطاني "أشخاص عاديون" عُريًا كاملًا للذكور، وكارلي راي جيبسون في غضون خمس دقائق. أنا لا أستحق ذلك".

وأضاف آخر "أنهى "أشخاص عاديون" والآن أنا حزين". وأضاف ثالث: "حسنًا، كان الأسقف محقًا بشأن هذا العُري الكامل". 

وتدور أحداث المسلسل في أيرلندا، وتتركز حول العلاقة بين اثنين من المراهقين هما: ماريان (ديزي إدجار جونز) الفتاة الغنية غير المحبوبة وينظر لها الجميع باحتقار، وكونيل (بول ميسكال) الشاب اليافع المحبوب من الجميع، الفقير الذي تعمل والدته خادمة في منزل "ماريان".

وتنشأ علاقة حب سرية بين المراهقين، تلك السرية تقترحها ماريان عندما تلاحظ تردد كونيل الذي يخشى من نظرة زملائه له. المشكلة لا تكمن في تلك العلاقة السرية، بل في تقبل ماريان لها التي تظن أنها تستحق ذلك النوع من العلاقة السرية لوجود خطأ ما فيها.
تنقطع تلك العلاقة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، ثم يعودان ليلتقيا مرة أخرى في الكلية، وقد تبادلا الأدوار، فأصبحت ماريان الفتاة المشهورة التي تمتلك أصدقاء، بالإضافة إلى ثروتها التي تعطيها امتيازًا، بينما كونيل مجرد فتى فقير بلا أصدقاء، ملابسه رثة مُتجاهل، وتعود علاقتهما مجددًا بشكل سري، ويستمر الانفصال أيضًا؛ لتبدأ ماريان في سلسلة مواعدات سيئة، بينما كونيل يواعد أيضًا فتاة يظن أنها تناسبه.

والمسلسل معروض بالكامل على BBC iPlayer ويبث حلقتان مدتهما 30 دقيقة أسبوعيًا على (BBC One) ليل الاثنين. وقام أكثر من 23 مليون شخص بتنزيل الحلقات المليئة بالمشاهد الجنسية الصارخة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"
» أكثر من نصف مرضى كورونا أصيبوا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض
» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين
» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم
» بعد يومين من خروجه من السجن.. قتل بطعنة قاتلة من امرأة
» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته
» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"
» الأزهر: الممرضون أبطال معركة كورونا
» مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة
» إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا
» طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية