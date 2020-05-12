mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

12 مايو 2020 - 04:11 م

أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، وقف بث مسلسل "مخرج 7" الذي يواجه اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، بطولة الفنان ناصر القصبي، وذلك بداية من يوم الجمعة القادم.

ويتوقف عرض المسلسل عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بالمسلسل الكويتي "درب الزلق".

وكشفت القناة، أنه تقرر إيقاف المسلسل "لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا".

مسلسل "مخرج 7" يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

والمسلسل السعودي يناقش قضايا متنوعة من خلال الكوميديا، وتناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، هاجمته مستنكرة ما جاء فيه من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.