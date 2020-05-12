  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر05:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
توكل كرمان: المحكمة الجنائية الأفريقية تقبل دعوى لمحاكمة قادة السلطة في مصر

"آل الشيخ": على المصريين والسعوديين الانسحاب من "فيس بوك"

منظمة الصحة العالمية

«علاج أثبت نجاحًا».. الصحة العالمية تزف بشرى للعالم

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"

ماسبيرو

"ماسبيرو".. وفاة أول إعلامية مصرية بـ"كورونا"

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: التواضع ليس مذلة ولا مهانة

الصحة السعودية- كورونا

تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

الاهلى

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الصفحة الأخيرة

سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث
سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير: رفضت المشاركة في مسلسل عادل إمام لهذا السبب

#

فنانة شهيرة تعلن طلاقها وتكشف السبب الصادم

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال وتكشف السبب

#

قرار صادم بشأن مسلسل «خالد بن الوليد»

وقف

مسلسل

mbc

ناصر القصبى

مخرج7

أعلنت مجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية، وقف بث مسلسل "مخرج 7" الذي يواجه اتهامات بالتطبيع مع إسرائيل، بطولة الفنان ناصر القصبي، وذلك بداية من يوم الجمعة القادم.

ويتوقف عرض المسلسل عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بالمسلسل الكويتي "درب الزلق".

وكشفت القناة، أنه تقرر إيقاف المسلسل "لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا".

مسلسل "مخرج 7" يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

والمسلسل السعودي يناقش قضايا متنوعة من خلال الكوميديا، وتناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، هاجمته مستنكرة ما جاء فيه من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة العالمية: إصابة 22 ألف من الطواقم الطبية بـ"كورونا"
» أكثر من نصف مرضى كورونا أصيبوا من أشخاص لم تظهر عليهم أعراض
» الكويت.. ارتداء "الكمامة" إجباري وهذه عقوبة المخالفين
» دراسة: كورونا يهاجم الدماغ والقلب وجميع أعضاء الجسم
» بعد يومين من خروجه من السجن.. قتل بطعنة قاتلة من امرأة
» جريمة بشعة.. العثور على مقاول مذبوحًا داخل سيارته
» وزير الدفاع: نقدم كل الدعم لمجابهة "كورونا"
» الأزهر: الممرضون أبطال معركة كورونا
» مشاهد «العري» على «BBC» تصيب المشاهدين بالصدمة
» إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا
» طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية