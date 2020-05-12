أول تعليق لـ" مودل روز" على تصدرها الترند بـ"فضيحة"

12 مايو 2020 - 03:57 م

علقت عارضة الأزياء مودل روز، لأول مرة على تصدرها الترند في السعودية أمس، بهاشتاج "فضيحة مودل روز"، حيث شارك فيه المئات وأصبح الأكثر انتشارًا في الممكلة.

واستعانت الفتاة في تعليقها الأول بمشهد ساخر للفنان وحيد سيف للرد على الهاشتاج.

وعادت ونشرت عبر حسابها في "سناب شات"، فيديو تتحدث فيه عن صدمتها بسخرية أيضًا حول الفضيحة، معلقة أنها لا تفعل شيئا سوى الأكل ولعب الرياضة والطبخ.

وأضافت روز بأنه من المهم أن ينتهي الحظر بسرعة؛ لأن الناس بدأت بالتصرف بطريقة غريبة، مُلمحة بشكل غير مباشر إلى تمويل الهاشتاج من أجل محاربتها.







وضعي وانا داخله الهاشتاق ???? pic.twitter.com/MzzFizMz3l — Model Roz (@ModelRoz) May 12, 2020