أول تعليق لـ" مودل روز" على تصدرها الترند بـ"فضيحة"

تصدّر هاشتاغ يحمل اسم "فضيحة #مودل_روز قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، والغريب أن الهاشتاغ لم يحمل عددا كبيرا من التغريدات ولا يوجد به أي فيديو جديد أو ما يدل على معالم فضيحة. وعبر الجمهور عن صدمتهم بسبب اهتمام الناس بمواضيع الفضائح ودخولهم أي عنوان أو هاشتاغ يحمل كلمة فضيحة أو ما يشابهها من مصطلحات فقط لإرضاء فضولهم، ومن ثم انتقاد الأشخاص.