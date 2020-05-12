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أول تعليق لـ" مودل روز" على تصدرها الترند بـ"فضيحة"

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موديل روز
موديل روز
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محمد فضل

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فضيحة

سعودية

عارضة أزياء

موديل روز

علقت عارضة الأزياء مودل روز، لأول مرة على تصدرها الترند في السعودية أمس، بهاشتاج "فضيحة مودل روز"، حيث شارك فيه المئات وأصبح الأكثر انتشارًا في الممكلة.

واستعانت الفتاة في تعليقها الأول بمشهد ساخر للفنان وحيد سيف للرد على الهاشتاج.

وعادت ونشرت عبر حسابها في "سناب شات"، فيديو تتحدث فيه عن صدمتها بسخرية أيضًا حول الفضيحة، معلقة أنها لا تفعل شيئا سوى الأكل ولعب الرياضة والطبخ.

وأضافت روز بأنه من المهم أن ينتهي الحظر بسرعة؛ لأن الناس بدأت بالتصرف بطريقة غريبة، مُلمحة بشكل غير مباشر إلى تمويل الهاشتاج من أجل محاربتها.

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تصدّر هاشتاغ يحمل اسم "فضيحة #مودل_روز قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، والغريب أن الهاشتاغ لم يحمل عددا كبيرا من التغريدات ولا يوجد به أي فيديو جديد أو ما يدل على معالم فضيحة. وعبر الجمهور عن صدمتهم بسبب اهتمام الناس بمواضيع الفضائح ودخولهم أي عنوان أو هاشتاغ يحمل كلمة فضيحة أو ما يشابهها من مصطلحات فقط لإرضاء فضولهم، ومن ثم انتقاد الأشخاص. . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ?

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