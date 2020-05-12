تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 42925 حالة حتى الآن ، بينها 27404 حالة نشطة، منها 147 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أنه تم تسجيل 2520 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 15257 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 264 حالة.


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