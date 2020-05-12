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بعد الخلافات بينهما..هيفاء وهبى تصف محمد وزيري بـ"أنثى الأسد"

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هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري
هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري
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محمد فضل

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هيفاء وهبي

محمد وزيري

انثي الاسد

ردت الفنانة هيفاء وهبى على تهديد مدير أعمالها السابق "?محمد وزيري"، بعد أن تقدمت ببلاغ ضده تتهمه بسرقة 63مليون جنيه منها.

ووصفت هيفاء وهبى مدير أعمالها السابق بـ"أنثى الأسد"، ردًا على نشر? صورة له مع المحامي ?أشرف عبد العزيز?، معلّقا بالقول: "خسرتني للأبد وكلمة وقولتها..لعبت مع الأسد يبقى استحمل بقى".

بدورها علّقت هيفا بالقول: "أول مرة بشوف لبوة بيقول على نفسه أسد".

وكان تقدّم ياسر قنطوش محامي الفنانة اللبنانية ?هيفا وهبي? ببلاغ ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري، وذلك بعد إستيلائه على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، ووضعها في حسابه الخاص.

وكشف المحامي أن هيفا كانت وكّلت وزيري لينوب عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الفنية والغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال، وقبض بدلاتها وإعطاء الإيصالات في دولة مصر، واتّهم المحامي قنطوش محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه.



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