6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

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بدأ مسئولو النادي الأهلي مبكرًا في التفاوض مع العديد من النجوم تمهيدًا لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق في ظل رحيل العديد من النجوم.  

ويضع النادي الأهلي عددا من اللاعبين الذين يرغب فى التعاقد معهم، يأتى على رأس هولاء اللاعبين الأوروجويانى جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، والذى نجح فى خطف أنظار رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي خلال مواجهة الفريقين معا فى دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي الجاري.

وهو الأمر نفسه بالنسبة للمدافع أحمد حجازى لاعب ويست بورميتش الإنجليزي، وأبدى الأهلي رغبته القوية فى الحصول على خدماته لترميم خط الدفاع.

ودخل باهر المحمدي لاعب الإسماعيلى، في الصورة بعدما نجح هو الأخر فى خطف أنظار الجهاز الفنى للأهلى.

ودخل أيضا رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز ضمن حسابات الأهلي القوية تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر نفسه بالنسبة لأسامة جلال مدافع إنبي.

ورفع مسئولو الأهلي حالة الطوارئ القصوى لحسم ضم المهاجم الكونغولى موليكا لاعب مازيمبي، والذى يعد واحدا من أبرز اللاعبين فى القارة السمراء.


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