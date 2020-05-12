  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سجن إمام وصف "ناصر القصبي" بالكافر والديوث

mbc تقرر وقف مسلسل ناصر القصبي وتكشف السبب

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: التواضع ليس مذلة ولا مهانة

الصحة السعودية- كورونا

تعافي 15 ألف مصاب بـ"كورونا" في السعودية

الاهلى

6 صفقات نارية على أبواب الأهلى

إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صفعة جديدة.. دراسة: علاج ترامب لكورونا " ليس فعّالا"

كاف

"كاف" يزف بشرى سارة للزمالك

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يقدم التحية للممرضين: يقدمون تضحيات غالية

تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

بالأرقام..

2.1 مليون طن قمح تستلمها التموين حتى الآن

آخر الأخبار

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بشرة خير.. أبو صدام: ارتفاع تصدير البطاطس إلى نصف مليون طن

#

"شكاوي الوزراء": تلقينا 1.3 مليون شكوى منذ يوليو 2017

#

وزيرة الثقافة: مليون زائر لمعرض الكتاب حتى أمس

#

لماذا لم يدخل "هيكل" مكتبه فى ماسبيرو حتى الآن؟

القاهرة

الجيزة

الشرقية

قمح

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تسلمت 2.1 طن قمح محلي، من محافظات الجمهورية المختلفة.

وكانت الوزارة قد أشارت في بيان علي صفحتها الرسمية إلي معدلات توريد القمح المحلي في كل محافظات الجمهورية منذ بدء التوريد حتى أول أمس 11 مايو.

وكان ترتيب المحافظات التي تسلمت منها القمح كالتالي:

تعتبر محافظة الشرقية فى المقدمة لتوريد  القمح المحلى بإجمالي 511ألفا و246 طن قمح.

محافظة البحيرة بإجمالي183 ألفا و790 طن قمح.

محافظة المنيا بإجمالي 145 ألفا و716 طنا.

 محافظة الدقهلية بإجمالي 144 ألفا و246 طنا.

محافظة الجيزة بإجمالي 127 ألفا و172 طنا .

 محافظة كفر الشيخ بإجمالي 122ألفا و949 طنا.

محافظة المنوفية بإجمالي 95 ألفا و958 طنا

 القليوبية 90 ألفا و24 طنا.

الغربية 76 ألفا و674 طنا.

الإسكندرية 82 ألفا و958 طنا

القاهرة 22 ألفا و353 طنا

 مطروح 1.143 طن.

الإسماعيلية 21 ألفا و932 طنا

دمياط 14 ألفا و237 طنا

بورسعيد 3.164 طن.

 السويس 9 آلاف و266 طنا

الفيوم 73 ألفا و240 طنا

 أسيوط 54 ألفا و984 طنا

 الوادي الجديد 32 ألفا و223 طنا.

سوهاج 78 ألفا و803 أطنان

قنا 85 ألفا و643 طنا.

الأقصر 10 ألاف و236 طنا.

  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة المتحدث باسم "بوتين" وزوجته بفيروس كورونا
» طبيبة "جثة هامدة" في حفرة.. بعد أن نهشتها الكلاب
» أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى
» القارئ طه النعماني يؤم صلاة التراويح بـ"عمرو بن العاص"
» الفاتيكان يطالب بالمشاركة في الدعاء والصلاة الخميس المقبل
» السكة الحديد تكشف استعداداتها لتذاكر قطارات العيد
» الوزراء يوضح حقيقة طلبات قبول منحة الـ500 جنيه
» تعاني من حموضة المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات
» إلقاء وافد من الطابق الرابع بدولة خليجية.. ما الأمر
» بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف
» الأهلي يرفض طلب سموحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:47 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية