"كاف" يزف بشرى سارة للزمالك

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يواجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أزمة كبيرة فى تحديد ممثل القارة السمراء للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية 2021 فى ظل تأجيل مباريات نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال موقع "الصريح أون لاين" التونسى، إنه رغم نفي العديد من الجهات الرسمية داخل "الكاف" حول حسم الأندية الأفريقية الذى سوف تمثل القارة في بطولة العالم للأندية بالصين 2021، إلا أن الاتجاه هو إدراج نادى الترجى التونسى باعتباره بطل دورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية والوداد المغربى صاحب المركز الثانى ضمن القائمة إلى جانب نادى الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية" فى النسخة الماضية وبطل السوبر الأفريقى ضمن القائمة المرشحة للمشاركة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 3 أندية أفريقية وستنقسم الأندية الـ24 إلى 8 مجموعات من 3 فرق يتأهل منها الأوائل فقط إلى ربع النهائى بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

واستقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على تأجيل بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى صيف 2021 بالصين لمدة عام، لتقام فى الصيف التالى وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.


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