الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

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مدير منظمة الصحة العالمية
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متابعات- أمينة عبد العال

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أكدت مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة رنا الحجة، أن فيروس "كورونا" المستجد ليس قاتلا وأن 80% من المصابين به يتعافون.

وأشارت إلي أنه بتحليل جين الفيروس تبين أنه مكون من عدة فصائل بينها فيروسات "كورونا وسارس"، لافتة إلي أن جميع البشر معرضين للإصابة به لأنه جديد ولا يوجد مناعة ضده، مؤكدة أن الخطورة تمثل 20% فقط من المصابين الذين يعانون من أمراض مزمنة، حسبما نشرت" الوطن".

وأضافت أن 5% فقط من المصابين هم من يحتاجون إلي أسرة عناية مركزة، ونسبة ضئيلة تحتاج  الحجز في المستشفيات وأن نسبة الوفيات تتراوح ما بين 2 إلى 3%،  ومؤكدة أن منظمة الصحة مع جميع الجامعات والباحثون يعملون على توفير علاج وتطعيم للمرض لافتة إلي أن أفضل طريقة للحماية من المرض هي الوقاية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط والتي دعت إليه منظمة الصحة العالمية عن طريق الفيديو كونفرانس للحديث عن تطورات الفيروس، وتحدث بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي للمنظمة والدكتورة رنا الحجة والدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي.


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