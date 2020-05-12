دولة عربية تعلن قضاء عيد الفطر في الحجر الصحي

12 مايو 2020 - 01:54 م

قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد، لمدة 15 يوما إضافية، وإلى غاية الـ31 من مايو الجاري.





وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، في تصريحات بثتها إذاعة "وهران" الرسمية، إن "القرار جرى بعد استشارة رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لغرض تفعيل إجراءات مواجهة الجائحة العالمية".



