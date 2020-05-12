» تعاني من حموضة المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات

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متابعات- أمينة عبد العال

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الحموضة

البن

"قىء.. آلام حارقة في المعدة.. غثيان.. دوخة".. غالبية تلك الأعراض تعبر عن الإصابة بحموضة في المعدة والتي يعاني منها الغالبية العظمي من الناس ويؤكد الأطباء أن السبب ورائها هي عادات سيئة في الطعام.

وينصح بعض الأطباء بتناول أطعمة معينة أو الابتعاد عن أطعمة معينة للتخلص من هذا الشعور.

وأكد العديد من الأطباء والمتخصصين أن أهم الأسباب وراء تلك الأعراض هي تناول المشروبات الغازية والتدخين والحصول علي الكافيين من الشاي والقهوة وغيرها من المنبهات، والتي تزيد من تلك الحموضة.

كما نصح الأطباء بالابتعاد عن الحليب والزبادي عند الشعور بهذه الأعراض مؤكدين أنها تزيد من الإحساس بالحموضة كما أن الأكل الدسم والنوم بعد الأكل مباشرة من أكثر المسببات الإصابة بالارتجاع المريئي.


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