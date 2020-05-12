تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

12 مايو 2020 - 01:04 م

أظهرت أول صورة للبارجة الإيرانية "كونارك"، الأضرار التي لحقت بالبارجة بعد استهدافها بالخطأ أثناء تدريبات للقوات البحرية الإيرانية، عبر نيران صديقة من مدمرة إيرانية.

وكشفت الصورة، عن حجم الأضرار التي نجمت عن الحريق وكذلك فجوة في وسط السفينة الحربية.

وكان الجيش الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، عن مقتل 19 جنديا وإصابة 15 آخرين في حادث البارجة المنكوبة.

يأتي هذا عقب إطلاق مدمرة " جماران" التابعة للجيش الإيراني صاروخا عن طريق الخطأ، أدى إلى فقدان العشرات، وإصابة نحو 40 عسكريا من الجيش الإيراني بينهم ضباط كبار، خلال مناورات بدأت ظهر أمس الأول الأحد، في سواحل جاسك المطلة على الخليج العربي.

وأعلن مراسل صحيفة "جوان" التابعة للحرس، وحيد حاجي بور، مقتل 40 عنصرا من الجيش الإيراني على متن البارجة، منوها أنه تم تأكيد انتشال 18 جثة منهم.

كما انتشرت العديد من الفيديوهات، التي تظهر لحظة إسعاف الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى مدينة تشابهار.