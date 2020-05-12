» بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف

12 مايو 2020 - 12:51 م

ينافس 6 أسماء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على منصبه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في مارس عام 2021، وفقا لما أعلنته تقارير مغربية.

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربي فإن ستة أشخاص أعلنوا ترشحهم لمنافسة الملغاشي أحمد أحمد على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتابعت: "وبدأت الشخصيات الستة والتي لدى البعض منها وزنا على المستوى الكروي الإفريقي تستعد لحملة ترشحها، من خلال الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

وأوضحت الصحيفة أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد الأفريقي وفقًا لموقع (تونسيان نيميريك.كوم) وهم: "التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، والكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للاتحاد الأفريقي".

والثلاثي أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وأوغستان سانغور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

والأخير هو هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصري السابق.