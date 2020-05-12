  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر02:29 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إبراهيم نصر

وفاة الفنان إيراهيم نصر

مدير منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بخصوص "كورونا"

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يقدم التحية للممرضين: يقدمون تضحيات غالية

تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

تكشف حجم الدمار.. الصورة الأولى للبارجة الإيرانية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صفعة جديدة.. دراسة: علاج ترامب لكورونا " ليس فعّالا"

كورونا

بشرى من عالم فيروسات شهير عن كورونا

مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية لم تسجل إصابات بكورونا خلال الشهر

عبد الحليم محمود

بشره الرسول بنصر أكتوبر.. محطات لا تنسى للشيخ عبد الحليم محمود

ارشيف

صيدلية مصرية.. "روبوت" لصرف روشتة العلاج في 30 ثانية

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف

الرياضة

بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف
بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى لـ"الإخوان": هتروحوا في 60 داهية

#

رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي

#

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ"أحمد حلمي" في منتدى شباب العالم

وفاة

انتخابات

سموحة

كاف

فرج عامر

ينافس 6 أسماء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على منصبه في الانتخابات المقبلة التي ستقام في مارس عام 2021، وفقا لما أعلنته تقارير مغربية.

ووفقًا لصحيفة المنتخب المغربي فإن ستة أشخاص أعلنوا ترشحهم لمنافسة الملغاشي أحمد أحمد على رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتابعت: "وبدأت الشخصيات الستة والتي لدى البعض منها وزنا على المستوى الكروي الإفريقي تستعد لحملة ترشحها، من خلال الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

وأوضحت الصحيفة أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد الأفريقي وفقًا لموقع (تونسيان نيميريك.كوم) وهم: "التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، والكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للاتحاد الأفريقي".

والثلاثي أحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، وأوغستان سانغور رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفواري لكرة القدم.

والأخير هو هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد المصري السابق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى
» القارئ طه النعماني يؤم صلاة التراويح بـ"عمرو بن العاص"
» الفاتيكان يطالب بالمشاركة في الدعاء والصلاة الخميس المقبل
» السكة الحديد تكشف استعداداتها لتذاكر قطارات العيد
» الوزراء يوضح حقيقة طلبات قبول منحة الـ500 جنيه
» تعاني من حموضة المعدة.. ابتعد عن هذه الأطعمة والمشروبات
» إلقاء وافد من الطابق الرابع بدولة خليجية.. ما الأمر
» بالأسماء.. 6 منافسين جدد لـ "أحمد أحمد" في رئاسة الكاف
» الأهلي يرفض طلب سموحة
» الزمالك يسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» "التمريض" تعلن وفاة الحالة السادسة بفيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية