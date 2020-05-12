المباحث تعيد الشريط النحاسي المفقود من الجمالية

12 مايو 2020 - 12:46 م

تسلمت صباح اليوم منطقة آثار الجمالية، الجزء الذي تبين فقده أوائل شهر مايو الجاري من الشريط النحاسي الذي يزين واجهة ضلفتي باب جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الأستادار.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن هذا الجزء تمت استعادته بالتعاون مع مباحث قسم الجمالية والتي استطاعت التعرف علي الجاني بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالجامع، مشيرا إلي أن آثري منطقة الجمالية يعكفون الآن علي إعادة تركيب هذا الجزء في مكانه الأصلي.

جدير بالذكر أن هذا الشريط النحاسي تمت إضافته اثناء أعمال الترميم التي تمت بالجامع عام 2000، وأنه غير أثري.

شيد جامع ومدرسة الأمير جمال الدين الاستدار سنة 811 هجرية 1407 م.