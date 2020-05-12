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" الدموع والبراز".. أحدث وسائل نقل العدوى بفيروس"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

الدموع

البراز

بالرغم من كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول والأفراد للابتعاد قدر المستطاع عن الإصابة بفيروس"كورونا" المستجد إلا أنه ما زال يواصل توغله بين البشر ليتجاوز عدد المصابين به حتى الآن 4 ملايين نسمة.

ومن المعروف أن وسائل نقل العدوى هي الإفرازات التي تخرج من الأنف أو الفم عن طريق السعال أو العطس وكذلك من الأدوات الملوثة، إلا أنه تم اكتشاف وسائل حديثة تنقل العدوى ومن أهمها الدموع والبراز، حيث اكتشف متخصصون في كلية الطب بجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إصابة خلايا سطح العين يعني أنها أصبحت حاملة للفيروس وأصبح السائل المسيل للدموع الذي يحتوي على جزئيات الفيروس آلية مهمة لنقله إلي شخص آخر.

كما أشار العلماء إلي أنه من خلال البراز قد ينتقل الفيروس بين البشر وذلك لأن من أعراض الفيروس الاضطرابات المعوية والإسهال لذلك فالمراحيض وتغيير الأمهات لحفاضات الأطفال قد تكون سبب في انتقال الفيروس.


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