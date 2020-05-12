» "التمريض" تعلن وفاة الحالة السادسة بفيروس كورونا

تقدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض، بالعزاء لأسر شهداء التمريض تزامنًا مع يوم التمريض العالمي، قائلة: "سقط شهيد سادس لهيئة التمريض المصري".

وقدمت نقيب التمريض شكرها لكل الممرضين المصابين في حربهم ضد فيروس كورونا، موضحة أن هناك بعض الممرضين محجوزين للعلاج من الفيروس، وهناك من تماثلوا للشفاء وعادوا لعملهم.

وقدمت نقيب التمريض شكرها لكل الممرضين المصابين في حربهم ضد فيروس كورونا، موضحة أن هناك بعض الممرضين محجوزين للعلاج من الفيروس، وهناك من تماثلوا للشفاء وعادوا لعملهم.