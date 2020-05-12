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تعقيم الفنادق بالغردقة استعدادا لاستقبال السياحة الداخلية

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متابعات - محمد إبراهيم

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كاس

تعقيم

يسابق مسئولو الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر الزمن استعدادا لتطبيق إجراءات استقبال السياحة الداخلية، بدءا من 15 مايو الجاري بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

وتواصل الفنادق والقرى السياحية أعمال التعقيم والتطهير، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والاهتمام بأعمال التشجير والزراعة لتكون هذه المنشآت جاهزة.

وقررت القرى السياحية استدعاء نحو 50% من العمالة، من مختلف الأقسام وذلك لتجهيز وتنفيذ الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء لاستقبال السياحة الداخلية.


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