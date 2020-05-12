» فيديو نادر لصدام حسين يشرح درسا للتلاميذ.. والمعلم مصري

12 مايو 2020 - 11:21 ص

انتشر مقطع فيديو نادر للرئيس الراحل صدام حسين، وهو يقوم بشرح درس في قواعد اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

ويظهر الفيديو دخول صدام حسين لأحد الفصول الدراسية، حيث قدموا له التحية وهتافات الترحيب.

وبحسب الفيديو فقد وجه صدام سؤالا لمعلم الفصل، والذي تبين أنه مصري من محافظة الشرقية.

وعند سؤال صدام له هل تأتي لك خطابات من مصر، رد عليه بأنه حديث المجيء للعراق، وأنه حاصل على بكالوريوس علوم.

واستمع صدام لشرح المعلم المصري، حيث لم يرق له له شرحه عن درس في قواعد اللغة العربية عن "أسماء الإشارة".

وبعد استماع صدام للمعلم وأن "هذا" في اللغة العربية تستخدم للمفرد المذكر القريب، قام صدام بشرح الدرس بنفسه، منوها أن "هذا" للذي تراه العين، مطالبا المعلم المصري بتبسيط الدرس، حيث ربّت على كتفه تقديرا له.







