دولة عربية لم تسجل إصابات بكورونا خلال الشهر

12 مايو 2020 - 11:21 ص

كشفت جامعة "جونز هوبكنز" عن أن موريتانيا هي البلد العربي الوحيد ومن ضمن دول قليلة في العالم لم تسجل إصابات بالفيروس خلال الشهر الجاري.

وأشار تقرير نشرته الجامعة على موقعها الثلاثاء، إلى أن موريتانيا أصبحت الدولة العربية الأقل إصابات بفيروس كورونا، بعد تسجيل جزر القمر بضع إصابات مؤخرا.

وبلغ عدد إصابات كورونا في موريتانيا لغاية الآن 8 إصابات وحالة وفاة واحدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة منذ الـ29 من الشهر الماضي وفقا للتقرير.

وبعد أن كانت الدولة العربية الأقل إصابة سجلت جزر القمر 10 إصابات الشهر الجاري ليرتفع عدد الحالات فيها إلى 11 وحالة وفاة واحدة.

وأظهر التقرير أن جميع الدول العربية باستثناء موريتانيا، سجلت إصابات بالفيروس الشهر الجاري، فيما تسارع معدل الإصابات اليومي في عدد منها خاصة دول الخليج.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الدول العربية نحو 85 ألف إصابة بنسبة 2% من إجمالي عدد الإصابات في العالم، فيما بلغ عدد الوفيات في المنطقة العربية 1594 حالة بنسبة 0.55% من إجمالي الوفيات في العالم ونحو 1.8% من عدد الإصابات في المنطقة.

وبيٌن التقرير أن الولايات المتحدة لا تزال تشكٌل بؤرة وباء كورونا في العالم بإجمالي عدد إصابات بلغ 1.347 مليون حالة، الثلاثاء، بنسبة 32% من إجمالي الإصابات في العالم البالغة نحو 4.177 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الثلاثاء 80684 بنسبة 28% من إجمالي الوفيات في العالم.