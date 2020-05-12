  • الثلاثاء 12 مايو 2020
  • بتوقيت مصر11:49 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مختبر حكومي بالصين مصدر فيروس كورونا

دولة عربية لم تسجل إصابات بكورونا خلال الشهر

عبد الحليم محمود

بشره الرسول بنصر أكتوبر.. محطات لا تنسى للشيخ عبد الحليم محمود

ارشيف

صيدلية مصرية.. "روبوت" لصرف روشتة العلاج في 30 ثانية

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

القرني للملك سلمان: سمعا وطاعة في المنشط والمكره

الرئيس الأمريكي

سؤال يجبر ترامب على مغادرة مؤتمر صحفي

الجزيرة في ورطة بسبب تمجيد قاسم سليماني

الجزيرة في ورطة بسبب تمجيد قاسم سليماني

ارشيفية

وفاة ألفين يهودي بـ"كورونا" في هذه الدولة

" حسنين مخلوف".. مفتي مصر الملكية والجمهورية.. رحل عن عالمنا في هذا اليوم

" حسنين مخلوف".. مفتي مصر الملكية والجمهورية.. رحل عن عالمنا في هذا اليوم

محرز يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

محرز يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

ارشيفية

بالرغم من ارتفاع الإصابات .. دولة إسلامية تعيد فتح جميع مساجدها

علماء ألمان: لا يوجد علاج لـ"كورونا"

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

#

مفاجأة.. شركة مصرية تقترب من إنتاج علاج لـ"كورونا"

#

الأزهر يحسم الجدل: لا علاقة بين الصيام وكورونا

#

الصحة: اكتشاف علاج لـ"كورونا" خلال 3 أسابيع

السعال

فيروس كورونا

الدموع

العطس

تتسابق معامل وأطباء العالم في محاولات العثور علي أي لقاح لعلاج فيروس" كورونا" المستجد، وتظهر بوادر أمل ما بين كل فترة وأخري، إلا أن مجموعة من العلماء الألمان أكدوا أنه لن يكون هناك علاج في وقت قريب لـ" كوفيد 19".

وأكدت وزيرة التعليم والبحوث الألمانية، آنا كارليسيك، في تصريحات صحفية نشرها موقع" تسارجراد" الروسي أن اللقاح سيكون جاهزا بعد سنوات وربما في النصف الثاني من 2021 لافتة إلي أنه لا يتعين علي المرء الانتظار حدوث معجزة فمن المهم أن نتصرف بواقعية و أن نكون مستعدين لإخفاقات محتملة".

وأضافت الوزيرة:"سيقدم العلماء والدول الكثير من العلاجات لكنها لن تكون معالجة بنسبة كاملة مؤكدة أنه قد يساعد البعض لكنه لن يساعد الجميع ".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب رمضان.. وبهاليل إيران

محمود سلطان

عمرو أديب وشيخ الأزهر وبرنامج قديم

فراج إسماعيل

إبن تيمية وأسامة الباز..حين يتحدث الكبار

د. هشام الحمامي

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صورة نادرة للشيخ أحمد ديدات في طفولته تشعل تويتر
» علماء ألمان: لا يوجد علاج لـ"كورونا"
» طبيب يكشف السر وراء شفاء البعض من "كورونا" دون علاج
» فيديو نادر لصدام حسين يشرح درسا للتلاميذ.. والمعلم مصري
» وفاة مهاجم ريال مدريد السابق
» حظر كامل لمحافظة سعودية
» طرق جديدة لتحصيل اشتراكات الأعضاء بالزمالك
» حجر ينهي حياة جندي إسرائيلي من لواء النخبة في مواجهة فلسطينية
» الزمالك ينهى صداع مستحقات "كاسونجو"
» قرية تعزل نفسها بقنا
» تعرف على المشهد الذي حذفه رامز جلال من حلقة فيفي عبده خوفا من القضاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:06

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية