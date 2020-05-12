» علماء ألمان: لا يوجد علاج لـ"كورونا"

12 مايو 2020 - 11:17 ص

تتسابق معامل وأطباء العالم في محاولات العثور علي أي لقاح لعلاج فيروس" كورونا" المستجد، وتظهر بوادر أمل ما بين كل فترة وأخري، إلا أن مجموعة من العلماء الألمان أكدوا أنه لن يكون هناك علاج في وقت قريب لـ" كوفيد 19".

وأكدت وزيرة التعليم والبحوث الألمانية، آنا كارليسيك، في تصريحات صحفية نشرها موقع" تسارجراد" الروسي أن اللقاح سيكون جاهزا بعد سنوات وربما في النصف الثاني من 2021 لافتة إلي أنه لا يتعين علي المرء الانتظار حدوث معجزة فمن المهم أن نتصرف بواقعية و أن نكون مستعدين لإخفاقات محتملة".

وأضافت الوزيرة:"سيقدم العلماء والدول الكثير من العلاجات لكنها لن تكون معالجة بنسبة كاملة مؤكدة أنه قد يساعد البعض لكنه لن يساعد الجميع ".